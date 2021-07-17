Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı

Bursa’da bir ciğer ustası; Kurban Bayramı öncesi kuzulara ve koyunlara sıra gecesi organizasyonu yaptı. "Avrupa’da ineklere ve koyunlara klasik müzik dinletiyorlar, bunlar da bizim Anadolu’muzun hayvanları. Onlara moral motivasyon olsun" diyen Ali Koçak davul, klarnet ve keman eşliğinde ahırda müzik dinletisi sundu.

Bursa’da "Ciğerin Profesörü" ünvanıyla tanınan Şanlıurfalı Ali Koçak, ahırdaki hayvanlar için sıra gecesi düzenledi.

4 kişilik müzisyen ekibi ile ahırda sıra gecesi düzenleyen Koçak, "Batıda klasik müzik dinletiyorlar, biz de sıra gecesi yapıyoruz. Önümüz Kurban Bayramı. Onlara moral olsun. Bunlar bizim Anadolu’muzun hayvanları, ne de olsa onların etinden ve ciğerinden faydalanıyoruz" dedi.

Yöresel kıyafetini giyip kuzularla poz veren Ali Koçak, "Yaklaşık 10 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bugün buradaki koyun ve kuzularımıza sıra gecesi yapıyoruz. Daha önce de 2 kere yapmıştım. Önümüz kurban bayramı. Onlara moral olmasını istedim. Bu da benden onlara bayram üstü ödül olsun" diye konuştu.