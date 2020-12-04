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Kuraklık tehdidi altındaki Çorum’da yağmur duası

Türkiye’de son aylarda yağışların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kuraklık tehlikesi nedeniyle Çorum’daki camilerde yağmur duası edildi.

Çevre 04.12.2020, 15:19
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Kuraklık tehdidi altındaki Çorum’da yağmur duası
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Türkiye’de son aylarda yağışların azalmasıyla birlikte ortaya çıkan kuraklık tehlikesi nedeniyle Çorum’daki camilerde yağmur duası edildi.

Çorum İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerde bulunan camilerde cuma namazı öncesi yağmur duası yapıldı. İl Müftüsü Muharrem Biçer, israfa dikkat çekerek, “Birlikte dua edeceğiz, amin diyeceğiz. Bu yaptığımız kavli bir dua. Ama bir taraftan da kavli duanın yanında fiili duada da bulunmamız lazım. Nedir fiili dua suyu israf etmemektir. Evde sadece sıcak su gelene kadar 20-30 litre su akıyor. Suyu israf etmemek fiili bir duadır. Hayatı israf etmemek gerekir. Biraz önce bir kardeşimiz çöpe atılan ekmeklerden bahsetti. Ondan sonra yağmur bekliyoruz. Bunlara dikkat edelim. Ekmeği, suyu bütün nimetleri israf etmemek bunlarla ilgili tasarrufta bulunmak bizim için fiili bir dua olacak” dedi.

Müftü Biçer’in konuşmasının ardından toplu halde camilerde eller yağmur yağması için semaya açılarak dua edildi.
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