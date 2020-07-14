banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Türkiye’den en çok konut satın alan yabancılar
Türkiye’den en çok konut satın alan yabancılar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, 15 Temmuz mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, 15 Temmuz mesajı
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
Sosyal medyanın gizemli şarkısı “Bir İyilik Yap
Sosyal medyanın gizemli şarkısı “Bir İyilik Yap"

Kula-Salihli Jeoparkı UNESCO tarafından ’Yeşil Kart’ aldı

JEOPARK BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISI MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ERGÜN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI. TOPLANTIDA ÖNEMLİ BİR DUYURU YAPILARAK JEOPARK'IN DÖRT YILLIK YEŞİL KARTLI BELGEYİ ALDIĞI BELİRTİLDİ. BAŞKAN ERGÜN, “BU BELGEDEN SONRA ULUSLARARASI JEOPARKLAR BİRLİĞİNDE YANİ EGN VE GGN AVRUPA VE DÜNYA JEOPARKLAR AĞI'NDA BAŞARI KAZANARAK ÖNEMLİ BİR SEVİYEYE GELDİK” DEDİ.

Çevre 14.07.2020, 16:54
3
Kula-Salihli Jeoparkı UNESCO tarafından ’Yeşil Kart’ aldı

Jeopark Belediyeler Birliği Toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Başkanlığında toplandı. Toplantıda önemli bir duyuru yapılarak Jeopark’ın dört yıllık yeşil kartlı belgeyi aldığı belirtildi. Başkan Ergün, “Bu belgeden sonra uluslararası jeoparklar birliğinde yani EGN ve GGN Avrupa ve Dünya Jeoparklar Ağı’nda başarı kazanarak önemli bir seviyeye geldik” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinde Jeopark Belediyeler Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yaptı. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanı sıra, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda Başkan Ergün önemli bir duyuru yaparak şu ifadeleri kullandı: “Kula jeoparkımız ilk defa 2013 yılında UNESCO tescil belgesi alarak Türkiyenin ilk ve tek jeoparkı olmuştur. O yıldan bu yana yedi yıldır jeoparklar nezdinde uluslararası camiada ve UNESCO Avrupa ve Dünya Jeoparklar Ağı’nda ülkemizi temsil etmektedir. 2017 yılında UNESCO tescil belgesi bir çalışanımızın gereğini yapmadığından dolayı UNESCO tarafından sarı kart ile değerlendirilip iki yılda toparlanmamız için süre verilmişti. Bu iki yılda iki değerli hocamız ve çalışma sistemimizdeki kadrolaşma ile belli bir seviyeye getirdiğimiz ekibimizin özverili çalışmaları ile hazırlanan ve bugün yani tam bir yıl önce bugün UNESCO’ya sunulan yeni belgemiz ile dört yıllık yeşil kartlı belgemizi aldık. Bu belgeden sonra uluslararası jeoparklar birliğinde yani EGN ve GGN Avrupa ve Dünya Jeoparklar Ağı’nda başarı kazanarak önemli bir seviyeye geldik. Mart ayında başlayan pandemi sürecinden bu yana Avrupa’da da yılda iki defa jeopark toplantıları yapılamamakta. Bu yüzden dört yıllık UNESCO tescil belgemiz törenle verilememiş olup yazı ile bildirildi. Bugün tam bir yılımızı doldurduk.”

“Bu belge uzun yıllar sürdürülebilir olmalı”

Açıklamasının devamında Başkan Ergün, “Bugün bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalar ile Kula-Salihli jeoparkımızı daha tanınır hale getirmek iç ve uluslararası turizmin gelişiminde yapılacak çalışmaları, ülke ekonomisine kazandıracağımız istihdam ve bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ekonomik destek, sosyal yönden halkımızı bilinçlendirmek, yeni tesisler kurmak, projeler üretmek için neler yapmamız gerektiği açısından toplandık. Projeler ve uygulamaları ile nelerin yapılabileceği, üst düzeyde bakanlıklar nezdinde gereken imkanların değerlendirilmesi için yapmamız gerekenler, sadece belgeyi hak ettiğimiz dört yıl için değil uzun yıllar sürdürülebilirliğinin sağlanması için yapacaklarımızı konuşacağız kararlaştıracağız. Kıymetli birlik üyesi başkanlarımız olan Kula Belediye Başkanımız Hüseyin Tosun, Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda başkanlarımız ve değerli danışman hocalarımız, çalışanlarımız ile değerlendirme toplantısındayız. Zafer Kalkınma Ajansına müracaatlarımızı yaptık. Buradan da hayırlı güzel haberler bekliyoruz. Olumlu destekler çıkacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

UNESCO Global Jeoparkı adını aldı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç ise, “Kula Jeoparkı’nın yaklaşık alan 300 kilometrekareydi. Biz bu alanı 2300 kilometrekarelik bir alana genişlettik. Bölgenin sosyo-ekonomik, kültürel kalkınmasına aracılık edebilecek jeolojik, jeomorfolojik, tarihi kültürel ve arkeolojik açıdan öneme sahip 73 adet jeosit belirledik. Bu jeositlerin ziyaret edilmesi, turistin gelmesi, bölgenin, yörenin ve ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması açısından son derece büyük öneme sahip” dedi. Akademik Danışman Prof. Dr. Tuncer Demir, “Kula-Salihli Jeoparkı bundan sonra Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı olarak ismi geçecektir. Yeşil kartı almamız gurur ve mutluluk verici bir olaydır. Bu kapsamda Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen bütün yetkililere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
23°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:43
Güneş 05:37
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29