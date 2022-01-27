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Kudüs kara büründü
Kudüs’te kar yağışı nedeniyle Mescid-i Aksa kara büründü.
Çevre 27.01.2022, 00:12
Kudüs’te kar yağışı nedeniyle Mescid-i Aksa kara büründü.
Kudüs’e mevsimin ilk karı yağdı. Mescid-i Aksa’nın da kara büründüğü şehirde yetkililer, kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.
Yetkililer, kötü hava koşulları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, vatandaşların kar kütlelerine karşı alçak yerlerden kaçınmaları gerektiğini belirtti.
Yetkililer ayrıca, Kudüs ve Batı Şeria’nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.