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Kozanlılar dolu ve şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde dolu ve şiddetli yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Çevre 16.09.2021, 16:15
Kozanlılar dolu ve şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde dolu ve şiddetli yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aniden bastıran dolu cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürürken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise araçlarına ve dolmuş duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve ara sokaklarda da sürücüler ulaşımda güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan Veli İmir adlı vatandaş, “Sabah evden çıkarken kısa kollu gömleğimizle çıkmıştık. Hava durumuna bakmadan çıkınca yağmura böyle yakalandık ve sırılsıklam olduk. Tabi bu da Allah’ın bir hikmetidir” dedi.

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