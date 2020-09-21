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Korkuteli’nde 725 keklik doğaya salındı

ANTALYA DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 6’INCI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KORKUTELİ ŞEFLİĞİNCE YABAN HAYATINDA KEKLİK POPÜLASYONUNUN ARTMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KORKUTELİ’NDE 29 MAHALLEYE 25’ER ADET VE TOPLAMDA 725 ADET KEKLİĞİ DOĞAYA SALDI.

Çevre 21.09.2020, 17:32
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Korkuteli’nde 725 keklik doğaya salındı

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ıncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Korkuteli şefliğince yaban hayatında keklik popülasyonunun artmasını sağlamak amacıyla Korkuteli’nde 29 mahalleye 25’er adet ve toplamda 725 adet kekliği doğaya saldı. 3 yıl içerisinde koruma alanında keklik avlayan avcıya avladığı keklik başına 5 bin 176 TL idari para cezası kesilecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar genel müdürlüğü tarafından yaban hayatta keklik popülasyonunun artırılması için başlatılan çalışma Korkuteli’nde devam ediyor. Korkuteli’nde 29 mahalleye 25’er adet ve toplamda 725 adet keklik salan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ıncı Bölge Müdürlüğü Korkuteli Şefliği ekipleri, mahalleleri gezerek keklikleri doğaya bıraktı.

Keklikleri avcılar ile birlikte doğaya salan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6 ’üncü Bölge müdürlüğü Korkuteli şefi Mustafa Karateke, "Ekiplerimiz 29 mahalleye toplamda 725 adet keklik saldılar. Amacımız keklik sayısını artırmak. Doğada yok olmaya başlayan canlılar arasında keklikler de yer alıyor. Doğaya saldığımız keklikler Kahramanmaraş’taki üretim istasyonlarından temin edildi. 2-3 yıl avcılar bu bölgelerde keklik avı yapamayacaklar. Bunun kontrolünü de yine avcılarımız yapacak. Ayrıca keklikleri bıraktığımız bölgeler böcekler bakımından zengin bölgeler. 3 yıl içerisinde koruma alanında keklik avlayan avcıya avladığı keklik başına 5 bin 176 TL idari para cezası kesilecektir” dedi.

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