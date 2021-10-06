Korkutan çevre felaketi, gölün kıyısı ölü balıklarla doldu

Suların çekildiği Ulaş Gölü’nde meydana gelen toplu balık ölümleri görenleri endişelendiriyor.

Sivas kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ulaş ilçesinde bulunan gölde adeta çevre felaketi yaşanıyor. 2016 yılında “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan” olarak tescil edilen Ulaş Gölü, bilinciz sulama ve kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Suda oksijen yetersizliği nedeniyle toplu balık ölümleri yaşanıyor. Suların da çekildiği gölde ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu. Görenleri ürküten balık ölümleri drone ile havadan da görüntülendi.

“Gözle görülür derecede balık ölümleri var”

İlçe sakinlerinden Gökhan Güneş, suda balık ölümlerinin olduğunu söyleyerek, “İklim değişiklikleri nedeniyle suda baya bir çekilme oldu. Bilinçsiz sulamada var tabi. Göle bağlantısı olan suyunda azalması nedeniyle baya bir su çekildi ve balık ölümleri gerçekleşti. Şu an tekrar su kaynağı güçlendirilerek su oranının arttırılmasına başlandı. Tabi bir süre daha balık ölümleri devam edecek gibi. Gözle görülür derecede balık ölümleri var. Hala da devam ediyor ama su oksijen miktarını tamamladıktan sonra muhtemelen zamanla o da kesilecek diye düşünüyorum” dedi.

“Sularımızı idareli kullanmalıyız”

Güneş, "suları idareli kullanmalıyız" diyerek, “Sıcaklıkların düşmesinden dolayı rahatsızlık vermiyor ama sıcaklık arttığı zaman balçık kokusu ve balık ölümlerinden kaynaklı kokular artmaya başlanıyor. Doğayı korumalıyız, çevreyi korumalıyız. Sularımızı idareli kullanmalıyız. Çiftçi arkadaşlar bilinçli sulama yapmalı. Doğayı bizim çocuklarımıza bırakacağız” ifadelerini kullandı.