KKTC’de hortum çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) turizm merkezi Girne açıklarında hortum meydana geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dün geceden itibaren sağanak yağış ve şiddetli rüzgarın etkisi altına girdi. Turizm merkezi Girne’de hortum meydana geldi. Lapta açıklarında görülen hortum sahile ulaşmazken, herhangi bir hasara yol açmadı. Aşırı yağışlar su baskınlarına neden olurken, cadde ve sokaklar da göle döndü. Girne Kaymakamı Sinan Güneş, vatandaşlara uyarıda bulunarak, yıldırım ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını söyledi.

KKTC’deki yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.