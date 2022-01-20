Sivas’ta yoğun kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın yüzeyinin buz tutmasına neden oldu.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Sivas’ta da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’ın yüzeyi buzla kaplandı. Gün içerisinde ise hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşan buz tabakası erimeye başladı.