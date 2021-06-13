banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!

Kısıtlamanın sessizliğini gök gürültüsü ve şimşekler bozdu

Karabük’te sağanak yağışın ardından gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşekler kısıtlamanın sessizliğini bozdu.

Çevre 13.06.2021, 18:43
Kısıtlamanın sessizliğini gök gürültüsü ve şimşekler bozdu

Karabük’te sağanak yağışın ardından gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşekler kısıtlamanın sessizliğini bozdu.

Karabük’te gök gürültüsüyle kısıtlamanın sessizliği bozan şimşekler, enerjisi ile de görsel şölen sundu. Sağanak yağışın ardından şiddetli gök gürültüsü ile ortaya çıkan şimşekler, Safranbolu’da adeta geçiş töreni yaptı. Kısıtlama kapsamında marketlere giden bazı vatandaşlar ise aniden bastıran sağanak yağmura yakalandı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
parçalı bulutlu
banner493