Kestel Belediyesi’nden ilçeye Millet Kütüphanesi müjdesi

Kestel Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında, ilçede bulunan eski değirmen binasının Millet Kıraathanesi ve Kütüphanesi’ne dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

Kestel Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında, Millet Kıraathanesi ve Kütüphanesi yapımı için protokol imzalandı. Protokol, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, arasında gerçekleşti. İmzalanan protokol ile Kale Mahallesi’nde bulunan ve Kültür varlığı olarak tescillenen Eski Değirmen binası, 7 gün 24 saat açık olacak Millet Kıraathanesi ve Kütüphanesi’ne dönüştürülecek. Aralık Ayı’nın ilk haftasında başlayacak olan inşaat çalışması, 2021 yılı Eylül Ayı’nda tamamlanarak, Kestellilerin hizmetine açılacak. Belediye Başkanı Önder Tanır, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, tarihi değirmen binasının, ilçedeki gençlere 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphaneye dönüştürülmesi için gerekli tespit çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde inşaat sürecinin başlayacağını belirtti. Başkan Tanır, ‘’Uzun süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğümüz Millet Kıraathanesi ve Kütüphanesini ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hafızalarımızda değirmen binası olarak yer alan bölgeye inşa edeceğimiz kütüphane ve kıraathane ile, hemşehrilerimizin bazılarının çocukluğuna, bazılarının gençliğine yolculuk ettirerek hatıralarını canlandıracağız. Böylelikle tarihimizin geleceğe aktarılmasında büyük katkı sunmuş olacağız. 2021 Eylül Ayı’nda hizmete girecek olan tesiste rehber, kılavuz ve örnek buluşmaların, toplantıların, seminerlerin, konferansların, sergilerin de yapılabileceği, binlerce faydalı kitabın bulunacağı bir mekan olacak. Kütüphaneler bir kentin tarihine, kültürüne ve geçmişine ışık tutan mekanlardır. O kentin prestijidir. İnşallah, projenin tamamlanmasıyla Kestel’imize ve hemşehrilerimize, çok yakışacak bir hizmeti hayata geçirmiş olacağız. Bu vesile ile Millet Kıraathanesi ve Kütüphanemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.