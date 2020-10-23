Kentsel dönüşümün yapılacağı Bağlar’da belediye, irtibat bürosu açtı
SELAHATTİN EYYUBİ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARINDA BULUNAN BAĞLAR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI İÇERİSİNDE AÇILAN BÜRODA KONUŞAN BAŞKAN HÜSEYİN BEYOĞLU, TEK BİR VATANDAŞIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIKLARINI SÖYLEDİ.
Diyarbakır’ın AK Part’li Bağlar İlçe Belediyesi, Kaynartepe Mahallesi’nde yerinde dönüşüm modeli ile uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesini anlatmak üzere irtibat bürosu açtı.
Kentsel dönüşümün yaşanacağı Bağlar’da Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla haftanın 7 günü açık olacak, hak sahibi vatandaşlara proje hakkında teknik bilgilerin verileceği irtibat bürosu açıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan Bağlar Belediyesi ek hizmet binası içerisinde açılan büroda konuşan Başkan Hüseyin Beyoğlu, tek bir vatandaşın mağdur olmaması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Kentsel Dönüşüm Projesini halka anlatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Beyoğlu, "Kaynartepe Mahallesinde 7 bin nüfusun etkileneceği alanda bin 354 yapı üzerinden hayata geçirilecek proje için belediye tarafından irtibat bürosu hizmete açıldı. Haftanın her günü açık olacak ve vatandaşlara her konuda bilgi verilecek. İrtibat bürosu aracılığı ile vatandaşlara her konuda yardımcı olacağız. Bağlar için tarihi bir proje olarak değerlendiriyoruz. Devletimizin ve bizlerin gayesi Bağlar halkının çilesine son vermek ve kaliteli bir yaşam imkanı sunmak. Bunun için tüm önlemler alınıyor. Bu vesile ile vatandaşımızı bilgilendirmek üzere büro açtık. Vatandaşımız dedikodu ve söylentilere itibar etmesin her şey inşallah çok güzel olacak. Etap etap giderek inşallah bu güzel proje ile Bağlar hak ettiği nezih şehir yapısına kavuşacak .bağlar halkımızın hiçbir ferdi mağdur olmayacak. Kentsel dönüşümü yerinde dönüşüm modelini esas alarak başlatıyoruz. Vatandaşımız isterse orada yeni yapılan yerde yeni evleri alacak. İsteyen vatandaşımız orada bedel olarak nakdi alır. İsteyene de devletimiz, hükumetimiz tarafından TOKİ tarafından ev verilir. Bizde sonuna kadar vatandaşımızın istekleri, arzuları ne ise onları dikkate alarak ona göre hareket edeceğiz. Şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri sahadalar. Çalışmalarını yapıyorlar. Tamamen halkımızın memnuniyeti, Bağlar halkımızın rızası doğrultusunda hareket ediyorlar" dedi.
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