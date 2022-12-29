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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kedilerin ’dron’ sınavı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde havalanan dronu fark edip takip eden kedilerin şaşkın halleri gülümsetti.
Çevre 29.12.2022, 12:15 29.12.2022, 12:44
İHA muhabirleri tarafından haber çekimi için ilçe kırsalında havalandırılan dron, kedilerin takibine takıldı. Yerden yükselmeye başlayan dronu fark eden iki şaşkın kedi, kuş sandıkları cihazı takip etmeye başladı. Dron yaklaşınca kuş olmadığını anlayan iki kedinin şaşkınlığı ise kayıtlara yansıdı. Uzun süre takip ettikleri cismin ne olduğuna anlam vermeye çalışan kedilerden biri, alçak uçuş yapan dronu yakalamak için hamle yaparken, uzun bir takipten sonra kedilerden biri de takibi bırakıp sadece izlemeyi tercih etti.
İki kedinin şaşkın dron takibi ise izleyenleri gülümsetti.