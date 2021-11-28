Kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin dikkatini çekiyor

Ordu’nun Perşembe ilçesinde kedi ve köpeğin dostluğu çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Perşembe’de kedi ve köpeğin dostluğu çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Bir kafenin bahçesinde bulunan alanda köpeğin üzerine yatarak uyuyan kedinin arkadaşına olan ilgisi gözden kaçmadı. Kafe sahibi Bulut Genç, yaklaşık 7 yıldır köpeği beslediklerini söyleyerek, köpeğin sokak kedilerine adeta annelik yaptığını ifade etti.

Köpeği mama ile beslediklerini fakat kafeye gelen misafirlerin kendi yemeklerinden vermesinin köpeğin kilo almasına neden olduğunu belirten Genç, daha fazla kilo almaması için vatandaşları yemek vermemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.

Genç, “İnsanlar genelde cep telefonları ile kaydetmeye başlıyorlar, söyledikleri şey de bugünkü aradığımız dostluk ne yazık ki hayvanlarda var deyip küçük bir espri yapıp geçiyorlar” dedi.