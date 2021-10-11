Keçiören Belediyesi ‘8 bin 376’ sokak canlısını tedavi etti

Keçiören Belediyesi son 3 yılda sokak hayvanlarına ilişkin 12 bin 804 adet talebi değerlendirmeye alarak ‘8 bin 376’ canlıyı Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi etti. Ayrıca bin 678 sokak hayvanının kısırlaştırıldığı çalışmalar kapsamında 506 sahipsiz sokak hayvanını da sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu.

Masum ve dilsiz can dostların kendilerine bir emanet olduğunu ve bu emanete sahip çıkmak için Keçiören Belediyesi olarak birçok yeni hizmete imza attıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizi teknolojik cihazlarla donatarak burayı hem bakım ve tedavi hem de fiziki koşullar bakımından Türkiye’deki en modern rehabilitasyon merkezilerinden biri haline getirdik. Sokak hayvanlarımız için ultrason, kan ve idrar analiz, diş bakım cihazları, yoğun bakım üniteleri ve yeni nesil ameliyat masaları alarak onların bakım ve tedavilerini yapmayı sürdürüyoruz” dedi.

Başkan Altınok, sokak canlılarının doğal yaşam alanlarına beslenme noktaları kurarak kuru mama dağıtımı yapmaya devam ettiklerini de kaydetti.