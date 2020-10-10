Kazdağları'nda hazan mevsimi

Mitolojide "bin pınarlı İda" olarak geçen, Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları, 21 bin 300 hektarlık alanıyla, zengin fauna ve florası ile ülkenin görülmeye değer ender yerleri arasında gösteriliyor.

Mitolojide Afrodit, Hera ve Athena arasındaki "dünyanın ilk güzellik yarışması"nın yapıldığı Kazdağları bugüne kadar tespit edilen 31'i kendine özgü 78 endemik bitkiye ev sahipliği yapıyor.

Sonbahar'ın kendisini göstermesiyle birlikte sararmaya başlayan yapraklar ile ile Kazdağları adete bir renk cümbüşü sunuyor. Özellikle fotoğraf ve doğa tutkunları bu güzellikleri yaşamak için Kazdağları'na büyük ilgi gösteriyor.