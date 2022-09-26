Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması’nda çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi.

Kayseri’de 226 bin 300 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri ilinde bulunan 226 bin 300 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistemle sulama yapılacak olup, iş kapsamında bugüne kadar 100 bin 900 dekarlık alan sulamaya açılmıştır. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 349 milyon 294 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır” dedi.

Toplam 68 bin metre ana boru hattı ve 831 bin metre yedek boru hattının yapılacağı bildirilen açıklamada, ana boru hattında 31 bin 649 metre CTP boru imalatının tamamlandığı belirtilerek, “Yedek boru hatlarında ise 18 bin 200 metre CTP ve 151 bin 649 metre HDPE olmak üzere toplam 201 bin 498 metre boru imalatı tamamlanmıştır” bilgisine yer verildi.