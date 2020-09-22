Kaymakam Beşikçi belediye binasına bisikletle gelerek mesaiye başladı
DİYARBAKIR MERKEZ YENİŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKÇİ, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİNİN KAPSAMINDA BİRİM MÜDÜRÜ VE PERSONELLER İLE BİRLİKTE BİSİKLETLE BELEDİYE HİZMET BİNASINA GELEREK MESAİYE BAŞLADILAR. BEŞİKÇİ, “BUGÜN ETKİNLİĞİMİZİN SON GÜNÜ, AVRUPA OTOMOBİLSİZ YAŞAM GÜNÜ VE BİR HAFTA BOYUNCA DEVAM EDEN ETKİNLİKLERİMİZ KAPSAMINDA SIFIR EMİSYON SLOGANIYLA ÇEVRECİ ULAŞIM MODELLERİNİ HALKIMIZ NEZDİNDE DUYARLILIK OLUŞTURARAK TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞTIK” DEDİ.
Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında birim müdürü ve personellerle birlikte bisikletle belediye hizmet binasına gelerek mesaiye başladı.
Yenişehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bir hafta boyunca çeşitli çalışmalara imza attı. Kaymakam Beşikci, etkinliğin son gününde bisikletle belediye hizmet binasına gelerek mesaiye başladı. Bisikletle bina girişine gelen Kaymakam Beşikci, hareketli yaşama dikkat çekti.
"Halkımızı teşvik etmeye çalıştık"
16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftasının kutlandığını belirten Kaymakam Beşikci, "Bugün etkinliğimizin son günü, Avrupa Otomobilsiz Yaşam Günü ve bir hafta boyunca devam eden etkinliklerimiz kapsamında sıfır emisyon sloganıyla çevreci ulaşım modellerine halkımız nezdinde duyarlılık oluşturarak onları teşvik etmeye çalıştık. Bugün bizler de yönetici ve belediyede çalışan arkadaşlarımızla beraber iş yerimize bisikletlerimizle gelerek, çevreci bir hassasiyetin ve duyarlılığın oluşması noktasında katkı sağlama gayreti içerisinde olduk. Bizler bu çalışmalara Yenişehir Belediyesi olarak çok daha önceden başlattık. Araç parkımızı elektrikli araçlar ile donattık. Belediyemiz bünyesinde vatandaşlarımız da ücretsiz bir şekilde yararlanabileceği elektrikli şarj istasyonu inşa ettik. Bu noktada Diyarbakırlı hemşehrilerimizi daha çevreci, daha sürdürülebilir enerji kaynakları ile beslenen gerek elektrikli araçlar olsun gerek daha sağlıklı ve çevreci olan bisikletle ulaşım noktasında daha yaygın bir kullanım noktasında özendirdik ve teşvik etmek istiyoruz" dedi.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0