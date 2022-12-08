Kayapınar Belediyesi 36 bin fidan dağıttı

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, hedeflerinin, gelecek nesillere daha yeşil, daha yaşanabilir, meyvenin ve üretimi devam eden ağaçların bol olduğu bir ortam bırakmak olduğunu söyledi. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, sera ve fidanlık alanında kendi öz kaynakları ile yetiştirdiği 36 bin adet menengiç, badem, kayısı ve çam fidanı dağıtımını gerçekleştirdi. Belediyeye ait sera ve fidanlık alanında düzenlenen dağıtım törenine; Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Kayapınar merkez ve kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, park ve bahçeler müdürlüğü ve serada, Kayapınar’ı güzelleştirmek, Diyarbakır’ı daha renklendirmek, gelecek nesillere fidanlar, ağaçlar, yeşil alanlar daha zengin görsel peyzaj alanları bırakmak için yoğun bir şekilde mesai harcadıklarını söyledi.

“36 bin adet fidan dağıttık”

Tamamen kendi öz kaynakları ile ürettikleri menengiç, badem, kayısı ve çam fidanı dağıtımı yaptıklarının altını çizen Karaman, “Yaklaşık 36 bin fidan dağıtacağız. İstiyoruz ki, gelecek nesillerimize daha yeşil, daha yaşanabilir, meyvenin ve üretimi devam eden ağaçların bol olduğu bir ortam bırakalım. Bunun için geldiğimiz günden beri hem personel mesai arkadaşlarımız adına hem maddi imkanlar ölçüsünde bu seramızı desteklemeye gayret ediyoruz. Ben bu anlamda 6 aydır yoğun çalışan Park Bahçeler Müdürlüğümüze, seramızın ekibin başında duran ve çalışma arkadaşlarımıza sizlerin huzurunuzda hasetten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar sıcak ve soğuk havalarda dahi çalışıyorlar. Birçok parkımızda yeşil görsel anlamında çok güzel noktalar oluşturuyorlar. Burada bir yandan üretimi yapıyoruz, bir yandan da sahaya tatbik ediyoruz. Bugün vatandaşlarımıza dağıttığımız fidanlarla da bugün değil ama 5-10-20-50 yıl sonra gelecek kuşaklara devredilmesinin alt yapısını oluşturuyoruz. İleride büyüyecek badem, kayısı, menengiç fidanının yemişinden gelecek nesillerimiz faydalanacak. Bizi de bir gün hayır duası ile anmalarının dışında bir beklentimiz yok. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emekleri daim olsun” diye konuştu.

Başkan Vekili Karaman’ın konuşmasının ardından 36 bin adet fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.