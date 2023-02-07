Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kastamonu’da şehir merkezinde kar yağışı başladı. Bir süredir Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezinde de yağmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bir süredir kar yağışının beklendiği Kastamonu’da vatandaşlar, sabaha kar yağışı ile birlikte uyandı. Kar yağışının zaman zaman etkili olduğu Kastamonu’da önümüzdeki günlerde de yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışının uzun süredir beklendiğini söyleyen esnaf Cengizhan Elçi, “Uzun süredir beklenen kar, şehir merkezine yağdı, mutluyuz” dedi.

Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını söyleyen Fatih Cin ise, “Kastamonu’da uzun süreden beridir kar bekliyorduk. Hiçbir kış yağmadığı olmamıştı, şükürler olsun bugün başladı. Beklediğimiz kar dolu dolu yağıyor. Her şey mevsiminde güzel, inşallah yağış devam ederde her taraf güzelce doldurur” diye konuştu.