Kastamonu’da 2020 yılında 79 yaban hayvanı tedavi edildi

Kastamonu’da geçtiğimiz yıl 79 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü tarafından doğada, çeşitli sebeplerden dolayı zarara uğramış yaban hayvanları, tedavi ve rehabilitasyon sonucunda doğal yaşam ortamlarına kazandırıldı.

Türkiye’de her yıl çoğunlukla insanların neden olduğu kaçak avlanma, araba kazası, doğaya bırakılan zararlı atıklar vb. etkenlerle yaban hayvanları zarar görerek yaşamlarını yitiriyor. Yaban hayvanlarının gelecek nesillere ulaşması ve türlerin korunması bakımından tek bir bireyin dahi doğal döngüye kazandırılması büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda 2020 yılında Kastamonu Şube Müdürlüğünce kaya kartalı, kızıl şahin, balıkçıl gibi çok sayıda kuş türü ile karaca, geyik, tilki gibi memeli türlerinin de içinde bulunduğu 79 yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak yaşam alanlarına bırakıldı.

Vatandaşların duyarlı yaklaşımları ve ekiplerin çalışmaları ile zarar gören yaban hayvanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların 2021 yılında da devam edeceği açıklandı.