Karla beyaza bürünen Görecik Yaylası havadan görüntülendi

Her mevsim ayrı manzaralar sunan ve kar yağışının ardından beyaza bürünen Bursa’daki Görecik Yaylası havadan görüntülendi.

Kar yağınca yaylada muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Büyükorhan ilçesinin Görecik Yaylası ve Belpınar Dağlarında kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı manzaralar sunan Görecik Yaylasında karın durmasıyla güneş yeniden kendini gösterdi.