Kardan yapılan Ayasofya Camii hayran bıraktı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaşayan Sözay Aslan’ın yaptığı kardan Ayasofya Camii, görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışını eğlenceye çevirenler kadar sanata dönüştürenler de oldu. Gemerek ilçesinin Sızır kasabasına bağlı Arpaözü Mahallesinde yaşayan Sözay Aslan isimli vatandaş, uzun uğraşlar sonucunda evinin bahçesine kardan Ayasofya Camii yaptı. Aslan’ın kardan yaptığı caminin içinde namaz da kılındı. Sözay Aslan, “ Her yıl farklı bir çalışma yapıyorum. Bu sene de Ayasofya Camii’ni çalıştım. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmethan Hazretleri’ni saygı ve minnetle anıyoruz. Türk ve İslam alemine böyle bir değerli eser hediye ettiği için” dedi. Arpaözü Mahallesinde yaşayanlar da kardan yapılan Ayasofya Camii’ni görmek için Aslan’ın evinin bahçesine geliyor.