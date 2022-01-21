Karda yolda kalanları belediye ekipleri kurtarıyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Kadiruşağı Mahallesi yüksek kesimlerinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar ile Gözene Değirmenbaşı mevkiinde rahatsızlanan bir vatandaşın imdadına bölgede yol açma çalışmaları yapan Yeşilyurt Belediye ekipleri yetişti.

Yeşilyurt’un yüksek kesimlerinde bir yandan yol açma ve tuzlama çalışması yürüten Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, diğer taraftan da gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Malatya’da etkili olan kar yağışının ardından kırsal bölgelerde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeşilyurt Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, Kadiruşağı Mahallesi yüksek kesimlerinde kar ve tipi dolayısıyla yolda mahsur kalan bir aracı kurtardı. Araçta bulunanların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Yeşilyurt Belediyesi personelleri, 1 saatlik çalışmanın ardından aracı bulunduğu yerden çıkarttı.

Araçta bulunanlar desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, “Bugün erken saatlerde alış veriş için evimizden çıktık ve merkeze geldik, giderken her hangi bir sorun yaşamadık. Ancak dönüşümüz geç saatlere kaldığı için dondurucu soğuğun etkisiyle yollarda buzlanma oluşmuştu, aracımız daha fazla ilerleyemedi ve yolda kaldık. Yeşilyurt Belediyesini aradık, bölgede çalışma yürüten ekipler hemen yardıma geldiler ve bizi kurtardılar. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere ihbarımız üzerine buraya gelip bizi kurtaran tüm personellere ve kurtarma çalışmaları sırasında yanımızda olan Yakınca Mahalle Muhtarımız Mevlüt Tunç’a çok teşekkür ediyoruz. Belediye ekipleri bize evimize kadar eşlik ettiler, sağ olsun var olsunlar” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi ekipleri ayrıca Gözene Değirmenbaşı mevkiinde Jandarma personelleriyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde, rahatsızlanan bir vatandaşın hastaneye sevk edilmesini sağladı.