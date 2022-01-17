Karasu’da yüzlerce balık telef oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesi Karasu nehri havzasında yüzlerce balık telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Karasu Nehri havzasında kış ve soğuk havanın hüküm sürdüğü aylarda suların azalması ve nehir yatağının yer değiştirmesi sonucu akıntısı olmayan su birikintisinde yüzlerce balık oksijensiz kalması sonucu kıyıya vurdu.