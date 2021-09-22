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Karacabey longoz ormanlarında sonbahar güzelliği

Doğal güzellikleri ile her mevsim büyüleyen Karacabey longoz ormanları sonbahar mevsiminde de bitki örtüsünün farklı tonları ile göz kamaştırıyor.

Çevre 22.09.2021, 09:09
Karacabey longoz ormanlarında sonbahar güzelliği

Doğal güzellikleri ile her mevsim büyüleyen Karacabey longoz ormanları sonbahar mevsiminde de bitki örtüsünün farklı tonları ile göz kamaştırıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altında olan Karacabey longoz ormanları, yılın her mevsiminde farklı güzellikleriyle ön plâna çıkıyor. İlkbahar aylarında yemyeşil, sonbaharda turuncu renginin her tonuyla misafirlerini ağırlayan Karacabey longozu, görenleri mest ediyor. Bünyesindeki irili ufaklı yüzlerce su birikintisi ile binlerce hayvana ev sahipliği yapan longoz ormanları, Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer alan delta, göl, bataklık, kumul ve subasar orman eko sistemlerinden meydana geliyor. Deltanın batı yarısında toplam alanı 194 hektar olan ve Maliç deresi tarafından beslenen Dalyan ve Poyraz gölleri, 600 hektar alanı kaplayan sazlıklar, 730 hektarlık bir alana yayılmış dişbudak, kızılağaç ve söğütlerden oluşan subasar ormanları ve çok çeşitli floraya sahip geniş bir kumul bandı bulunuyor. Longoz ormanları her mevsim misafirlerini ağırlıyor.

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