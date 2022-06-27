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Karabük’te taşma noktasına gelen dereler halkı tedirgin ediyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde sağanak yağmur sonrası derelerde yükselen su seviyesi vatandaşları tedirgin ederken, heyelanlar meydana gelmeye devam ediyor.

Çevre 27.06.2022, 20:08
Karabük’te taşma noktasına gelen dereler halkı tedirgin ediyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde sağanak yağmur sonrası derelerde yükselen su seviyesi vatandaşları tedirgin ederken, heyelanlar meydana gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kırmızı uyarı verdiği illerden Karabük’te sağanak etkisini sürdürüyor. Öğle saatleri itibarıyla Yenice ilçesinde belirli aralıklarla yağan yağmur sonrası ırmak ve derelerdeki su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen dereler ilçede tedirginlik oluştururken, dere yatağına yakın bölgelerde bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Öte yandan İsmetpaşa Mahallesi’nde suya doyan toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yenice-Zonguldak ile Yenice-Karabük karayollarında da yaka sellerinden dolayı ulaşımda aksamaların meydana geldiği öğrenildi.

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