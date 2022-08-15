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Karabük’te şimşekler geceyi aydınlattı

Karabük’te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur gece itibariyle etkili oldu.

Çevre 15.08.2022, 13:39
Karabük’te şimşekler geceyi aydınlattı

Karabük’te gök gürültüsü ile birlikte çakan şimşeklerin ardından sağanak yağmur gece itibariyle etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’te sağanak yağmur etkili oldu. Gece yarısı itibariyle yağış öncesinde başlayan ve uzun süre çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Şimşeklerin görsel görsel şölen sunduğu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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hafif yağmur