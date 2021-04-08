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Karabük’te Nisan ayında kar sürprizi

Karabük’ün yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar sürprizi yaşandı.

Çevre 08.04.2021, 20:27
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Karabük’te Nisan ayında kar sürprizi

Karabük’ün yüksek kesimlerinde Nisan ayında kar sürprizi yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi, Nisan ayında etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Öte yandan İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan D-100 karayolu kemikli rampalarında da kar yağışının şiddetini giderek artırdığı öğrenilirken kar yağışının yüksek kesimlerde yarın ve Cumartesi günü de etkili olacağı belirtildi.
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hafif yağmur