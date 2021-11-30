Karabük Eskipazar Doğancılar yeraltı depolaması tamamlandı

DSİ, Karabük Eskipazar Doğancılar yeraltı depolamasının tamamlandığını açıkladı.

DSİ’den yapılan açıklamada, Karabük’e yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiğine dikkat çekilerek, Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulandı.

DSİ’nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğu belirtilerek "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" denildi.

Karabük Doğancılar yeraltı depolamasında çalışmaların tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çalışmaları tamamlanan Karabük Doğancılar yeraltı depolaması ile 20 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını" söyledi.

Yeraltı depolamasında, ’gövde betonu, drenaj alanı, kazı - dolgu imalatları ve su alma yapısı imalatlarının tamamlandığını’ ifade eden Genel Müdür Yıldız, "Temelden yüksekliği 7 metre ve su depolama kapasitesi 6 bin m3 olan Karabük Doğancılar Yeraltı Depolaması tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 70 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.