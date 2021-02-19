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Kar yağışının ardından dağ yamacında oluşan gölge, çocuk silüetini andırdı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası dağ zirvesinde oluşan gölge, çocuk silüetini andırdı.
Çevre 19.02.2021, 09:26
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası dağ zirvesinde oluşan gölge, çocuk silüetini andırdı.Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntü oluştu. Yoğun kar yağışının ardından dağ zirvesinde güneşli havada oluşan gölge insan yüzünü andırdı. Gölgenin oluşturduğu çocuk silüeti sosyal medyada büyük ilgi gördü.