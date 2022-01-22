Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Karabük’ün Eskipazar ilçesi Kemikli rampalarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan D-100 karayolunda kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede yolun karla dolmasıyla trafik bir süre durma noktasına geldi. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı karayolu, karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Hem Gerede hem de Karadeniz istikametine geçişlerin kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede kar yağışı devam ediyor.