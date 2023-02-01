Kar yağdı, Akdağ şenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımları çerçevesinde modernize ettiği Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde kar sezonu başladı.

Bin 788 rakım yükseklikte bulunan merkez, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Okulların ara tatilde olmasını fırsat bilen genç yaşlı birçok vatandaş Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’ne giderek karın keyfini çıkardı. Başkan Mustafa Demir, her mevsim güzel şehir Samsun için Ladik ilçesinin ayrı bir önem taşıdığını ifade ederek, turizme yönelik yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Dört mevsim turizm potansiyeline sahip az sayıdaki şehirlerden Samsun’da hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesiyle kış sezonu hareketlendi. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarıyla bin 900 metre uzunluğundaki telesiyej ile birlikte kayak pisti ve tesisleri bakımdan geçirilerek sezona yetiştirilen Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya başladı.

Kış turizminde Karadeniz Bölgesi’nin önemli adreslerinden Ladik ilçesindeki kayak merkezi, yine adrenalin tutkunlarının akınına uğruyor. Hafta sonundan itibaren etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürürken, kayakseverler ise beyaz örtünün keyfini çıkarıyor. Otobüslerle Akdağ’a gelen Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hareketi üyesi gençler, müzikler eşliğinde kar altında horon teperek, halaylar çekiyor.

Okul tatilini fırsata çeviren öğrenciler, eğlence için tercih ettikleri Akdağ’da anne ve babalarıyla birlikte kızak ve snowboardlarla kaymanın keyfini yaşıyor. Gençlerin şarkılar söyleyip dans ettiği Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nde, renkli görüntüler de yaşanıyor. Günün yorgunluğunu ise tesise ait kafeteryada sucuk ekmek ve çayla atılıyor.

Akdağ’da eğlenceli zaman geçiren öğrencilerden 10 yaşındaki Asya Tiryaki, “Hava çok güzel. Kuzenlerim şehir dışından tatile gelmişti. Ladik’e uzun zamandır da kar yağmasını bekliyordum. Kar yağınca da çok mutlu oldum ve birlikte Akdağ’a geldik. Tatilimizi böyle geçiriyoruz. Kızakla kaymak çok eğlenceli” diye konuştu.

3’üncü sınıf öğrenci Elif Çeyan, kar yağmasını çok beklediğini Akdağ’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Kızakla kayma sevincini yaşamak bizim için çok güzel bir duygu. Burası çok güzel olmuş. İyi ki gelmişiz” dedi.

Uzun zamandır kar yağınca Akdağ’a gelmeyi planladığını ifade eden Ela Sultan Öngüç, “Babam, kardeşim ve annemin arkadaşlarının çocuklarıyla geldim. 1-2 gün burada kalıp ardından eve döneceğiz” diye konuştu.

Karın keyfini çıkarmak için Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’ne gelen Hüseyin Sancı, “Kar yağdığını duyunca çocuklarımla hemen Akdağ’da gelmek istedik. Bu kadar kalabalık olacağını ummamıştım ama bayağı kalabalıkmış. Yalnız hava biraz sisli ama yine de güzel. Eğleniyoruz. Beyaz örtü, soğuğu unutturarak insanın içine huzur veriyor. Kayak yapmak isteyenleri Akdağ’a davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise her mevsim güzel şehir Samsun için Ladik ilçesinin ayrı bir önem taşıdığını ifade ederek, turizme yönelik yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Kask takma zorunluluğu getirdi

Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi’ni ziyaret edecek vatandaşların sağlığı ve güvenliğine ilişkin Samsun Valiliği, İl Koordinasyon Kararı ile kask takma zorunluluğu getirdi. Valiliğin aldığı karar çerçevesinde kayakseverler, artık kasklarını da yanlarında getirecek.