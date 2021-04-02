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Kar ve çiçeklerin buluşması hayran bıraktı

Kahramanmaraş’ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve karlı dağların eteklerinde açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çevre 02.04.2021, 10:32
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Kar ve çiçeklerin buluşması hayran bıraktı

Kahramanmaraş’ta baharın müjdecisi olarak bilinen ve karlı dağların eteklerinde açan çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Baharın gelmesiyle birlikte karlı dağlarda açan yıldız (mavi) kardelen, dağ anemonu, çiğdem, üzüm sümbülü, acı çiğdem, kar çiçeği ve Maraş sümbülü kendisine hayran bıraktı. Karlı dağların eteklerinde açan rengarenk açan çiçekler muhteşem manzaralar oluşturdu.

Doğayı süslemeye başlayan çiçeklerin karla buluşmalarını görüntülemek için karlı dağlara çıktığını söyleyen fotoğraf sanatçısı Fatih Emre Asya, “Her baharda çiçekleri ziyaret etmek ve fotoğrafını çekmek için dağlara çıkıyoruz. Amacımız hem şehrimizin güzel doğasını tanıtmak hem de doğa sevgisini aşılamaktır. Şehrimiz endemik bitki çeşitliliği bakımından Türkiye’de ilk üçün içerisindedir. İngiltere’de 1500 çeşit bitki varken ilimizde 2500 çeşit bitki yetişmektedir. Hal böyleyken bu zenginliği herkesin fark etmesi adına fotoğraflar çekiyoruz. Bu güzellikleri herkesin görmesini isteriz. Doğayı süslemeye başlayan çiçekler, bazı günlerde karla buluşmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle bu buluşmaları sabırsızlıkla bekleyen fotoğraf sanatçıları, her fırsatta karda açan çiçeklerin fotoğrafını çekmektedir. Yeter ki doğaya zarar verilmesin, bu güzellikler sonraki nesillere kalsın” dedi.
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