Kar kalınlığı 1 metreyi bulan Alacabel’de tırların geçişine izin verilmiyor

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkili oluyor. 1825 rakımlı Alacabel’de ise kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde geçtiğimiz cumartesi gecesi başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akseki’nin Kumluboğaz mevkiinden Yarpuz Mahallesi’ne kadar olan kesimde kar kalınlığı yer yer 30-40 santimetreyi bulurken, Alacabel’de kar kalınlığı 1 metreyi geçiyor.

Tedbir amaçlı geçişine izin verilmeyen tırlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi yolun trafiğe açık tutulması için yoğun mücadele veriyor. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için çok sayıda iş makinesi ile yolda biriken karları temizliyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi. Kar yağışının Akseki’den başlayarak Akseki’nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olduğu bildirilirken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.