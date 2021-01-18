Kahramanmaraş’ta heyelan 9 mahallenin yolunu kapattı

Kahramanmaraş’ta şiddetli yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları 9 mahalleye ulaşım sağlayan yolun kapanmasına neden oldu.

Onikişubat ilçesi Çokran Mahallesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan sonrasında dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, 9 mahalleye ulaşım sağlayan grup yoluna düştü. Dev kayalar dağdan koptuğu esnada mahallelere enerji sağlayan elektrik direklerini de zarar verdi.

Elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bölgeye elektrik verilemezken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda iş makinası sevk edildi. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Çokran Mahalle Muhtarı Ramazan Oğulluk, “Burası aşırı yağış sonrası toprak ve kaya parçaları yola düştü. Karayollarının bir an önce burayı temizleyip yolumuzu açmasını istiyoruz. Gelen vatandaşlarımızı köylerine geçiş yapamıyor” diye konuştu.