Kadıköy’de bostan ekimi yeni sezonda başladı

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen şehrin yorucu ve stresli ortamından sıyrılıp vatandaşların toprakla buluştuğu kış sezonu bostan ekimi Acıbadem Bostanı’nda başladı.

Kadıköy Belediyesi’nin Acıbadem, Göztepe, Moda ve Fenerbahçe’de bulunan bostanlarında kış dönemi başladı. Şehrin yorucu ve stresli ortamından sıyrılıp vatandaşların toprakla buluştuğu kış sezonu bostan ekimi projesi Göztepe Bostan’ında devam ederken vatandaşlar kendileri için ayrılan alanlarda atalık tohumlarla ekim-dikim işlemi yaparak kendi ürünlerini yetiştirme fırsatı bulacak. "bostan.kadikoy.bel.tr" internet sayfası üzerinden alınan başvurular doğrultusunda yapılan kura çekilişi ile bostanların asil ve yedek üyeleri belirlendi. Çekiliş sonucu belirlenen vatandaşların 6 aylık dönem içinde gönüllü olarak ekim-dikim yaparak ürünlerini yetiştirmesi ve hasadını yapması sağlanacak.

İlçenin en büyük karma kullanımlarının ve en zengin bitki çeşitliliğinin olduğu Özgürlük Parkı’nda ayrılmış 1280 metrekarelik alanda vatandaşların beklentileri doğrultusunda kurulan Göztepe Bostanı’nda, her biri 4 buçuk metrekare olarak planlanan 60 adet bostanda, her yaştan mahalleli toprağa ekim yapabiliyor. Kadıköy Belediyesi tarafından verilen eğitimlerle tarımı ve önemini öğrenen vatandaşlar, yaz veya kış sebzelerini kurulan bostanlarda yetiştirebiliyor. Kış sezonuyla birlikte kurayı kazanan vatandaşlar Göztepe Bostanı’nda kendileri için ayrılan bostanlarda Kadıköy Belediyesi tarafından verilen fideleri dikiyor.

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü mimar Leyla Terzi, "Burası ’Her Mahalleye Bir Bostan’ projemizin 2. bostanı. Toplam 4 adet bostanımız var. Burada bugün kış dönemi sebzelerini ekecek gönüllülerimiz. Kurayla çekildi, başvuranlardan asil ve yedek kullanıcılar seçildi. 6 ay boyunca 4 buçuk metrekare sebze bahçelerine ekip, dikip ve sulayıp toprağını destekleyip gerektiğinde kendi yaptığımız ilaçlarla ilaçlayıp hasatını alacaklar. Bu bostanımızda 65 tane sebze bahçemiz var. Kullanıcılarımıza kereviz, brokoli, karnabahar, kıvırcık ve maydanoz gibi hem kök hem de yapraklı sebzelerin fidelerini ücretsiz dağıtıyoruz" dedi.

Toprakla uğraşmayı sevdiğini belirten bostan kullanıcısı Mustafa Türkmen, "Bostanlardan faydalanmak üzere internet üzerinden müracaat ettik. Bize de çıktı. Kadıköy Belediye’sinin bize vermiş olduğu fideleri dikiyoruz. 6 aylık dönem içerisinde inşallah faydalı olur. Şehrin sesinden uzak toprakla uğraşmak güzel bir deneyim" dedi.

Bostan kullanıcılarından Metin Uzatan, "Kadıköy Belediyesi’nin 6 ayda bir yazlık-kışlık çekilişleri var. Kazananlara bostanlar dağıtılıyor. Bugün ilk günü biz de toprağı havalandıracağız, sulayacağız. Ekim için birkaç fide verecekler. Dikimlerini bize gösterecekler. Haftada 3-4 gün gelip burada bakımlarını yapacağız. 6 ay boyunca güzel bir aktivitede bulunacağız. Kadıköy Belediyesi’nin güzel bir hizmeti" dedi.