Japonya’da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaklaşık 150 yılın en sıcak Haziran ayı yaşanırken, termometreler 40.2 dereceyi gösterdi. Hükümet, enerji krizi ihtimaline karşı elektrik tasarrufu çağrısını 3’üncü günde de yineledi.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresi, 1951 yılından bu yana görülen en kısa yağışlı mevsimi geride bırakarak rekor sıcaklık değerlerine teslim olurken, ülkede aşırı sıcaklar bugün de etkisini sürdürdü. Haziran ayında 1875 yılından bu yana görülen en şiddetli sıcak hava dalgasının etki gösterdiği başkentte hava sıcaklığı 5 gün üst üste 35 dereceyi aştı.

Öte yandan, Tokyo’nun kuzeybatısındaki Isesaki şehri, Japonya’da Haziran ayında kaydedilen en yüksek değer olan 40.2 derece ile sıcaklık rekoru kırarken, pazartesi ve salı günleri elektrik tasarrufu çağrısı yapan hükümet, bugün de gereksiz enerji kullanımından kaçınma uyarısında bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini açıklarken, uzmanlar sıcak çarpması riskine dikkat çekti.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, Tokyo ve çevresindeki bölgelerde yağışlı mevsimin 1951 yılından bu yana ilk kez bu kadar kısa sürdüğünü belirterek, aşırı sıcak uyarısında bulunmuştu. Ayrıca Tokyo ve çevresinin 1875 yılından bu yana Haziran ayında görülen en şiddetli sıcak hava dalgasının etkisine girdiği kamuoyuna yansımıştı. Hava koşullarından bağımsız olarak, geçtiğimiz Mart ayında Tohoku bölgesinde meydana gelen depremde elektrik santrallerinde oluşan hasarın da enerji arzında soruna neden olduğu gerekçesiyle, yaklaşık 37 milyon kişiye enerji tasarrufu çağrısında bulunulmuştu.