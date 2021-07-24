İzmir’in en uzun tüneli için ihale tarihi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında şehir trafiğine girmeden bağlantı sağlayacak tünel ve viyadük projesini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Dev projenin birinci etabını oluşturan iki viyadük, iki karayolu alt geçidi ve bir üst geçit inşaatını yüzde 65 oranında tamamlayan Büyükşehir, projenin ikinci etabını oluşturan Buca Tüneli ve diğer etaplar için de 19 Ağustos’ta ihaleye çıkıyor. Tünel tamamlandığında İzmir’in en uzun karayolu tüneli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından olan ’Buca Tüneli’ni sonlandırmak için kolları sıvadı. İlgili firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan tünel inşaatının ivedilikle bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkılıyor. Tünel inşaatı yıl sonunda tamamlanması hedeflenen viyadüklerle birlikte Konak’tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiği de rahatlatacak projenin toplam uzunluğu 7,1 kilometreyi bulacak. Tünel ise tamamlandığında İzmir’in en uzun karayolu tüneli unvanına sahip olacak.

Maliyeti 1 milyar lira

Maliyeti 1 milyar lirayı bulacak projenin kent ulaşımını kolaylaştıracağını, Buca ile Bornova arasında seyahat süresini kısaltacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir’de pandemiyle artan trafik sorununu hafifletmek için kısa ve uzun vadeli projeler geliştiriyoruz. Bir yandan kritik noktalarda düzenlemeler yaparak trafiği rahatlatırken diğer yandan bu tarz büyük yatırımlarımızı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifletecek çok önemli yatırımı tamamlamak için 19 Ağustos’ta ihaleye çıkıyoruz. Bu projeyi de hizmete aldığımızda İzmir girişinden, çevreyolundan itibaren Konak’a kadar viyadük ve tünelle beraber kesintisiz bir ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Bu proje şehir içindeki trafik akışını da çok büyük ölçüde rahatlatacak. Bu bölgedeki akışın rahatlaması, kentin diğer bölgelerindeki rahatlamayı tetikleyecek, onun önünü açacak” dedi.

Uzunluğu 2.5 kilometre

İzmir’in en uzun tüneli ’Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi’nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. Derin çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve iki gidiş-iki geliş toplam dört şeritli olarak hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal işi kapsamında bin 850 metrelik güzergahta iki viyadük, iki alt geçit ve bir üst geçit inşa ediliyor. İnşaatın yüzde 65’i tamamlandı.

İhale sürecinin ardından inşaatlar başlıyor

Tünel inşaatının ihalesi ile birlikte projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında yer alan iki adet alt geçit, sekiz adet menfez, beş adet kavşak, iki adet üst geçit ve duvar imalatlarını içeren inşaatların ihalesi birlikte yapılacak. Projenin Homeros Bulvarı ile tünel arasında bulunan 850 metrelik üçüncü etabında Çaldıran, Hürriyet, Mehtap, Çamlık mahallerine bağlantı sağlanarak bölgede trafik problemlerinin çözümlenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda üç kavşak, bir alt geçit, bir menfez ve duvar imalatları yapılacak. Projenin 4. etabı; imalat çalışmaları devam eden 1. etap ile tünel arasında kalan bin 773 metrelik kısmı kapsıyor. Bu aşamada iki kavşak, iki üst geçit, bir alt geçit, yedi menfez ve duvar imalatları yapılacak. Çalışmalar bu etapta bin 773 metrelik bölümün 750 metrelik kısmında başlayacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak imalatlar 3 yılda tamamlanacak.

Ne olmuştu?

Tünel ihalesini alan yüklenici firmanın 4735 Sayılı Kanun’un “Sözleşmelerin Tasfiyesi ve Devri” başlıklı geçici dördüncü maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine yaklaşık 250 metresi tamamlanan tünelde inşaat çalışmaları 2019 yılı ağustos ayında durmuştu.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak

7,1 kilometrelik güzergah 35 metre genişliğinde üç geliş-üç gidiş toplam altı şerit bölünmüş yol ile 2,5 kilometrelik çift tüp iki şerit gidiş-iki şerit geliş toplam dört şerit derin tünelden oluşuyor. Tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden otogara bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir’in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek. Dev yatırım tamamlandığında kent içi trafik rahatlayacak, şehir trafiğine girmeden Buca’daki Homeros Bulvarı, Işıkkent’teki otogara bağlanacak.

En uzun tünel

Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında tamamlanacak 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda “tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli” olma özelliğini taşıyacak. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli bin 674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise bin 865 metre uzunluğunda.