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İstanbullular güne sisle uyandı

Kentin bir çok noktasında etkili olan sis havadan görüntülendi

Çevre 27.10.2020, 09:45 27.10.2020, 10:00
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İstanbullular güne sisle uyandı. Kentin bir çok noktasında etkili olan sis, havadan çekilen görüntüler ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kentin bazı noktalarında yoğun olan sis görüş mesafesini düşürdü. Kartpostallık görüntüler oluşturan sis siz havadan drone ile görüntülendi.

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