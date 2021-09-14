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İstanbul’da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60’ı gördü

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

Çevre 14.09.2021, 08:01
İstanbul’da sürücüler yollara döküldü, trafik yoğunluğu yüzde 60’ı gördü

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

İstanbul’da haftanın ikinci iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Okullarında açılmasıyla birlikte servis araçları ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Özellikle D-100 Kadıköy Edirne istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibariyle yoğunluk yüzde 60’lare ulaştı.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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