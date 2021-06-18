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İstanbul için sarı kodlu uyarı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Çevre 18.06.2021, 11:19
İstanbul için sarı kodlu uyarı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul’da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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