İstanbul için kritik kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte düşüşe geçecek.

CUMA VE CUMARTESİ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmininde bir güncellemeye gitti. Buna göre, gece saatlerinde Trakya Bölgesi'nde beklenen kar yağışının cuma ve cumartesi günü İstanbul'da da görüleceği tahmin ediliyor.

6 İLE FIRTINA UYARISI

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde etkili olmaya başlayan fırtına dolayısıyla 6 ile yönelik "potansiyel tehlike" anlamına gelen "sarı uyarı" yaptı. Kuvvetli fırtınanın İzmir, Muğla, Manisa, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.