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İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi

Hatay’ın İskenderun kıyılarında müsilaja benzeyen bir tabaka oluştu. Yapılan incelemede tabakanın müsilaj olmadığı anlaşılırken, incelemenin sürdüğü bildirildi.

Çevre 13.06.2021, 15:31
İskenderun kıyılarında beyaz tabaka endişelendirdi

Hatay’ın İskenderun kıyılarında müsilaja benzeyen bir tabaka oluştu. Yapılan incelemede tabakanın müsilaj olmadığı anlaşılırken, incelemenin sürdüğü bildirildi.

İskenderun kıyılarında fark edilen beyaz bir tabaka kent sakinlerini ve balıkçıları endişelendirdi. Yapılan ihbarlar üzerine İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan’ı konuyla ilgili inceleme yapmak üzere görevlendirdi.

Prof. Dr. Cemal Turan, İSTE araştırma teknesi 2 ve Sahil Güvenlik Ekipleri ile yaptıkları yerinde inceleme sonucu ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların musilaj olmadığı tespit edildi. Gerekli örneklemelerin ardından yapılacak analiz sonuçlarına göre kesin tanı önümüzdeki günlerde belli olacak.

İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanına kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapıldığı kaydedildi.

Prof. Dr. Cemal Turan, İskenderun Körfezinin küresel iklim değişikliğinden Antalya ve Mersin gibi bölgelere göre daha fazla etkilendiğini belirterek, deniz suyu sıcaklığının İskenderun’da 27 iken Antalya ve Mersin’de 24-25 civarında olduğuna dikkat çekti.
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