banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Akdeniz Oyunları’nda ilk altın madalya Eray Şamdan’dan
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Balıkçı Kenan: 'Balık yemenin mevsimi olmaz'
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Irak sınırında dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Çevre 27.06.2022, 08:50
Irak sınırında dağ keçisi sürüsü görüntülendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Işıklı bölgesinde sürü halinde dağ keçileri görüntülendi.

Seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen sürü halindeki dağ keçileri, bölgedeki popülasyonun da arttığını gösteriyor. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, "Bölgedeki yabani hayvanların avlanmasının yasaklanmasıyla birlikte son zamanlarda yabani hayvanların popülasyonunun artmasına neden oldu. Bu bizim bölge için çok güzel bir gelişme. Çukurca Belediyesi olarak kış aylarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile ortaklaşa yabani hayvanları için yem bırakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızı yasak avlanmaya karşı duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu