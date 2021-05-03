İnegöl’de 10 mahalleye bireysel konteyner dağıtımı tamamlandı

İnegöl Belediyesi, zamansız çöp çıkarma sorununa çözüm olacak ve aynı zamanda çevrede çöp yığınlarının oluşmasını da önleyecek Bireysel Çöp Konteyneri uygulaması kapsamında şuana kadar 10 mahallede konteyner ve geri dönüşüm kutusu dağıtımlarını tamamladı. Turgutalp Mahallesinde devan eden dağıtımlara katılan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugüne kadar 10 mahallemizde bu dönüşümü sağladık. Merkezde 21 mahallemiz var ve öncelikli hedef bunların tamamında uygulamayı başlatmak” dedi.

İnegöl’de temizlikte koyulan büyük hedefler ve bu hedefler doğrultusunda atılan adımlarla başlayan değişim ve dönüşüm sürüyor. İnegöl Belediyesi, temiz şehir İnegöl unvanı için merkezdeki tüm binalara bireysel çöp konteyneri uygulamasını 2020 yılında başlatmıştı. Şuana kadar merkezde 10 mahallede konteyner dağıtımları tamamlandı.

Şehirde zamansız çöp çıkartmayı önlemek, çevrede oluşan çöp yığınlarının önüne geçmek ve çöplerin başıboş hayvanlar tarafından dağıtılması ile oluşacak kirliliği önlemek ana hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen bireysel çöp konteyneri dağıtımlarıyla birlikte, çöpü kaynağında ayrıştırmak amacıyla her haneye geri dönüşüm kutuları da dağıtılıyor. 2019 yılında Kemalpaşa Mahallesi Zade Emin Sokak’ta yapılan Pilot Bölge çalışmasının başarılı olmasıyla startı verilen proje kapsamında 2020 yılı Mayıs ayında Mesudiye Mahallesinden başlayarak ilçe geneline dağıtım devam etti. Şuana kadar; Mesudiye, Fatih, Yeni Mahalle, Ertuğrulgazi, Cumhuriyet, Burhaniye, Esentepe, Süleymaniye, Yunusemre ve Osmaniye olmak üzere 10 mahallede dağıtımlar tamamlandı.

Bireysel konteyner dağıtımları Turgutalp Mahallesinde devam ederken, burada toplam 1017 Çöp Konteyneri ile 4462 adet geri dönüşüm kutusu dağıtılacağı ifade edildi. Bugün Kula Sokak üzerinde devam eden dağıtımlara Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Vatandaşlarla uygulama üzerine sohbet eden Başkan Taban, yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: “Temiz şehir mottosuyla çıktığımız yolda, bu şehirde sokaklarda hiçbir atığı, düzensiz bir çöpü görmek istemediğimizi ve bu minvalde bir dizi çalışmalar yürüttüğümüzü herkes görüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın katkılarına ve desteğine ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştik. Bu doğrultuda bireysel çöp konteynırlarını her binaya hacmine göre teslim ederek evsel çöplerimizi buraya atmalarını istemiştik vatandaşlarımızdan. Yine bunun yanı sıra artık ev çöpleriyle geri dönüşüm çöplerini birbirinden ayırıp ayrıca toplayarak bunları da haftanın belirli bir gününde topluyor olacağız. Dolu poşeti alıp yerine boş poşeti bırakarak vatandaşımızın geri dönüşümlerini bilinçli şekilde toplamasını sağlamış olacağız.”

“Bugüne kadar biz yaklaşık 10 mahallemizde bu dönüşümü, bu süreci sağladık. Yine devam edeceğimiz mahallelerimiz de var. Merkezde 21 mahallemiz var ve öncelikli hedef bunların tamamında uygulamayı başlatmak. Turgutalp Mahallemizde de bu doğrultuda bugün dağıtımlarımız devam ediyor.”

“Evsel çöplerin de zamanında çöp kovalarına atılması ve artık dışarıda poşetlerle duran çöplerin olmamasını arzu ediyoruz. Bunları tespit ettiğimizde öncelikle gerekli uyarı ve ikazları yapacağız, sonuç getirmezse 427 TL üzerinden işlem yapılacağını ifade etmek istiyorum. Bu şehri temiz tutmak sadece İnegöl Belediyesi’nin sorumluluğunda değil. Buna ancak vatandaşlarımızın destek vermesiyle ulaşabileceğimiz bir hedef olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bununla ilgili kirletmeme bilincinin oluşması ve bir taraftan da düzenli olarak şehrin temizliği ile bu konudaki ihtiyaçlarının giderilmesiyle ilgili çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Özellikle ben bu konuda duyarlı olan vatandaşlarımızdan da destek beklediğimizi ifade ediyorum. Kafamıza göre çöpleri çıkarıp attığımız bir süreçten daha düzenli ve tertipli bir alana geçmemiz gerekiyor. Bunu da hızlıca gerçekleştiriyoruz. Ben yapılan çalışmanın mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.”