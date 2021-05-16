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İlkbaharla renk cümbüşüne bürünen ağaçlar görenleri cezbediyor

Çorum’da ilkbaharın gelmesiyle yaşanan renk cümbüşü akarsuların çevresindeki ağaçların manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Çevre 16.05.2021, 09:53
İlkbaharla renk cümbüşüne bürünen ağaçlar görenleri cezbediyor

Çorum’da ilkbaharın gelmesiyle yaşanan renk cümbüşü akarsuların çevresindeki ağaçların manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Merkeze bağlı Düvenci beldesinden geçen akarsu kenarında bulunan söğüt ve akkavak ağaçları ilkbaharın gelmesiyle yemyeşil görüntüye bürünerek seyrine doyumsuz manzaralar sunmaya başladı.

Düvenci ovasında gün doğumu ve batımında sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçlar ve çevresindeki doğal güzellikler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Dere kenarında ağaçların gün ışığıyla sarı bir renge dönüşen yaprakları ve çevresinde bulunan tarım arazilerin ekili hali göz alıcı güzelliği, görenleri cezbediyor.

1060 rakıma sahip Düvenci ovasında renk cümbüşüne dönen ve akarsuyla bütünleşerek doğaya ayrı renk katan ağaçlar, ilkbaharın tüm güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.
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