Hava soğuyacak! Kar geliyor...
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Türkiye yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek. Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YARINA DİKKAT: SAĞANAK GELİYOR
Meteoroloji'nin 5 günlük Hava Durumu raporuna göre yarından itibaren Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Yarın batı bölgelerde başlayan yağışlar çarşamba günü tüm yurtta etkili olacak. Yağışlar Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak, Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabak ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı az bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu