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Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriye’den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Çevre 15.09.2021, 11:17
Hatay sahilinde petrol atıkları elekle temizleniyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriye’den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Suriye’deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay’ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları tırmık ve elekler ile 13 gündür sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül’de başlayan temizlik çalışmalarında, kumsaldan topladıkları atıklı kumları eleyip çuvallara dolduruyor. Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmalarına destek oluyor.

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