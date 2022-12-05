Hanak ve Çamlıçatak ormanlarında kar ve sis manzarası havadan görüntülendi

Ardahan’da bulunan Çamlıçatak ormanları ile Hanak ilçesinde bulunan Hanak ormanlarında kar ve sis manzarası havadan görüntülendi. İki gün önce etkili olan kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü. Karla kaplanan ormanlar güzel bir manzara oluşturdu.

Bölgede kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşan kar ile Hanak ormanlarında etkili olan sis bulutları, vatandaşların ilgisini çekiyor. Ağaçların üzerine yapışan kar kütleleri de güzel görüntüler ortaya çıkmasına neden oldu. Ormanlık alanda etkili olan kar yağışı, dronla görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Doğu Yılmaz, Ardahan’ın her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu söyledi.